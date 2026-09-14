Психологи Петербурга: как вести себя с раздражающими людьми

Специалисты в области психологии рекомендуют жителям Санкт-Петербурга не расходовать внутренние ресурсы на выяснение отношений с людьми, вызывающими раздражение, если исключить их из круга общения невозможно, например когда речь идёт о сослуживцах или членах семьи.