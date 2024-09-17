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17.09.24==Штаб Трампа назвал катастрофой интервью Харрис телеканалу Fox News

17.09.24==Штаб Трампа назвал катастрофой интервью Харрис телеканалу Fox News

ВЫБОРЫ В США  ДОНАЛЬД ТРАМП  КАМАЛА ХАРРИС  ИНТЕРВЬЮ  FOX NEWS   Интервью вице-президента США и кандидата на пост главы государства от Демократической партии Камалы Харрис с ведущим Fox News Бретом Байером обернулось катастрофой.

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