17.10.24==Штаб Трампа назвал катастрофой интервью Харрис телеканалу Fox News

ВЫБОРЫ В США ДОНАЛЬД ТРАМП КАМАЛА ХАРРИС ИНТЕРВЬЮ FOX NEWS Интервью вице-президента США и кандидата на пост главы государства от Демократической партии Камалы Харрис с ведущим Fox News Бретом Байером обернулось катастрофой.
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