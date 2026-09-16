Подробности Steam Frame, новый сезон в Diablo 4, перенос Rayman Legends Retold, реклама в Game Pass…

Valve раскрыла больше деталей Steam Frame, в Game Pass появится платная подписка с показом рекламы; в Diablo IV стартовал новый сезон; Creative Assembly анонсировала Total War: SHOGUN 2 — Complete Edition; Sony не дала выпустить мод с онлайн-режимом для The Last of Us Part II; по Crazy Taxi и Stranger Than Heaven снимут экранизации; стало известно как будет называться сиквел Lies of&nbs .
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