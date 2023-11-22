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Власти КНР оштрафовали Foxconn за нарушения в отчётности Наличие у властей Кита...

Власти КНР оштрафовали Foxconn за нарушения в отчётности Наличие у властей Кита...

Власти КНР оштрафовали Foxconn за нарушения в отчётностиНаличие у властей Китая неких претензий к тайваньской компании Foxconn само по себе не является новостью, но агентство Bloomberg на этой неделе впервые ясно их сформулировало.

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