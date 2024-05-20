Украинский чемпион Беринчик прокомментировал историческую победу Усика

Новый обладатель титула WBO в лёгком весе (до 61,2 кг) украинец Денис Беринчик прокомментировал результат поединка за звание абсолютного чемпиона в супертяжёлом дивизионе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, состоявшегося 19 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
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