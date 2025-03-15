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Меркель призвала не игнорировать желания России

Меркель призвала не игнорировать желания России

Ангела Меркель, бывший канцлер Германии, считает, что не следует упускать из виду интересы России. «Дискуссия об интересах России должна иметь место», – сказала Меркель в интервью газете Berliner Zeitung.

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