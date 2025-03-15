Меркель призвала не игнорировать желания России

Ангела Меркель, бывший канцлер Германии, считает, что не следует упускать из виду интересы России. «Дискуссия об интересах России должна иметь место», – сказала Меркель в интервью газете Berliner Zeitung.
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