Царьград
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Царьград

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  • Валерий
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Залужный рассказал, как 25 лет назад гадалка предсказала ему войну

Залужный рассказал, как 25 лет назад гадалка предсказала ему войну

Бывший главком ВСУ считает, что его военная карьера была предначертана ему судьбой.Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, которому пророчат пост президента, давно пишет книгу мемуаров под названием "Моя война".

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