⚡️«Серьёзный разговор» с Главой Республики Крым Сергеем Аксёновым. Смотрите 23 мая в 11:00 на телеканале «Крым 24» ⚡️ Судьбу России мы будем определять сами.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
⚡️«Серьёзный разговор» с Главой Республики Крым Сергеем Аксёновым. Смотрите 23 мая в 11:00 на телеканале «Крым 24» ⚡️ Судьбу России мы будем определять сами.