Хакеры передадут в ФСБ данные 3,5 млн спонсоров запрещенного РДК Юлия ЧелкановаКиберспециалистам удалось получить доступ к базе данных финансовых переводов, поступавших в адрес боевиков «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана террористической и запрещена в России).
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