НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

1rre

189 подписчиков

Хакеры передадут в ФСБ данные 3,5 млн спонсоров запрещенного РДК

Хакеры передадут в ФСБ данные 3,5 млн спонсоров запрещенного РДК

Хакеры передадут в ФСБ данные 3,5 млн спонсоров запрещенного РДК Юлия ЧелкановаКиберспециалистам удалось получить доступ к базе данных финансовых переводов, поступавших в адрес боевиков «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана террористической и запрещена в России).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии