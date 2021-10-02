Донбасс Сегодня

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Лукашенко предложил журналисту CNN побеседовать с Протасевичем

Лукашенко предложил журналисту CNN побеседовать с Протасевичем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил журналисту CNN возможность пообщаться с одним из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем.

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