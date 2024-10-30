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О вариантах договоренностей с Украиной

О вариантах договоренностей с Украиной

Ликвидация террористической организации "Украина" – дело долгое не только потому, что наниматели из НАТО подкрепляют ее изрядными ресурсами, но и потому, что удары в полную силу сильно повредили бы жителям оккупированных ею территорий и тем самым оттолкнули бы наших союзников.

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Комментарии
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валерий тимофеев
Приходилось мне бывать и в Львове, и в Ивано-Фронковске, первый раз в начале 70 годов! Хрущев амнистировал бандеровцев, выпустил их на волю в 54 году, а наши солдаты воевали с ними до конца 50х годов, хоронили наших войнов и могилы были датированы вплоть до 59 года! Выжигать надо, эту заразу, каленым железом! Иначе, их внуки, все повторят снова!
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7 час.
Елена Рудых
Зачем России вторые минские соглашения?! Никому не верить. Полная капитуляции и победа. Освобождение всей территории бывшей Украины.
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4 час.
СТ
Сергей Татаринцев
К этому пункту надо ещё добавить всех главарей режима Украинской хунты, возглавляемой карликом и фашистким ублюдком,который истребляет свой народ.Сознательно и планомерно отправляя их на верную смерть в угоду США.Вся эта фашистская клика, заслуживает Смертную Казнь.
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2 час.

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