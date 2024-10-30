О вариантах договоренностей с Украиной

валерий тимофеев

Приходилось мне бывать и в Львове, и в Ивано-Фронковске, первый раз в начале 70 годов! Хрущев амнистировал бандеровцев, выпустил их на волю в 54 году, а наши солдаты воевали с ними до конца 50х годов, хоронили наших войнов и могилы были датированы вплоть до 59 года! Выжигать надо, эту заразу, каленым железом! Иначе, их внуки, все повторят снова!