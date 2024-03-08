Женщины и The Moscow Post: расцветаем вместе с вами

Россия и весь мир отмечает Международный женский день. Появившийся, как день солидарности женщин в борьбе за женские права и эмансипацию, он давно вышел за эти рамки, превратившись в праздник женщин вообще, праздник весны, тепла, оживающей природы и надежды на лучшее.