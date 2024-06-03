Закон об иноагентах в Грузии

Спикер парламента Грузии подписал закон об иноагентах, он вступил в силу 3 июня 2024 года. Участие министров иностранных дел ряда стран без ведома своих правительств в митинге оппозиции в Тбилиси является несерьезным шагом, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.