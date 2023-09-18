После проведённого (очередного) совещания так называемой «Ставки» и после очередного созвона с американскими генералами руководитель Главного управления Украины Буданов сделал заявление, за которое его пора вносить в базу данных сайта «Миротворец» (экстремистский сайт, заблокирован в РФ).
Популярные статьи
- В зоне СВО ликвидирован очередной американский наемник, причастный к расправам над пленными военнослужащими ВС РФ
- В ночное время суток взрывы гремели в Кривом Роге и Днепропетровске, поражён ряд объектов киевского режима
- Премьер Венгрии: Бедные африканские дети не видят от реализации украинского зерна ни килограмма хлеба
Свежие комментарии