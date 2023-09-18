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Руководитель украинского ГУР: Украина не закончит войну парадом в Москве

Руководитель украинского ГУР: Украина не закончит войну парадом в Москве

После проведённого (очередного) совещания так называемой «Ставки» и после очередного созвона с американскими генералами руководитель Главного управления Украины Буданов сделал заявление, за которое его пора вносить в базу данных сайта «Миротворец» (экстремистский сайт, заблокирован в РФ).

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