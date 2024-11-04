Intel сокращает научно-исследовательские группы в Израиле

Компания Intel планирует сократить несколько сотен сотрудников в своих израильских центрах исследований и разработок, вслед за аналогичными сокращениями на предприятиях в других странах, сообщает DigiTimes.
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