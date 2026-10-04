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Российская энергия необходима Европе для выживания – Дмитриев

Российская энергия необходима Европе для выживания – Дмитриев

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что европейским странам для выживания в зимний период необходима российская энергия.

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