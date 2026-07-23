«Если бы были на Луне — уже осваивали бы Марс»: почему теория о «лунном обмане» снова появилась в США Елена ГалицкаяСпустя более полувека после одного из самых известных событий в истории человечества — высадки американских астронавтов на Луну — споры вокруг программы «Аполлон» не утихают.