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«Если бы были на Луне — уже осваивали бы Марс»: почему теория о «лунном обмане» снова появилась в США

«Если бы были на Луне — уже осваивали бы Марс»: почему теория о «лунном обмане» снова появилась в США

«Если бы были на Луне — уже осваивали бы Марс»: почему теория о «лунном обмане» снова появилась в США Елена ГалицкаяСпустя более полувека после одного из самых известных событий в истории человечества — высадки американских астронавтов на Луну — споры вокруг программы «Аполлон» не утихают.

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