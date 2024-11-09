Есть ли жизнь после «Человека-паука» и титров «Атаки титанов»: главные новости аниме за неделю

Конец «Саги о Винланде» и настоящий финал «Атаки титанов», продолжение «Операции полный провал» и весомый аргумент за то, что «Рок — женская скромность»: аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит.
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