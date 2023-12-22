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Дмитровец

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Собянин: Уровень освещенности в Москве вырос вдвое

Собянин: Уровень освещенности в Москве вырос вдвое

В столичной энергетике работают более 120 тыс. специалистов Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил столичных энергетиков с профессиональным праздником и рассказал об их вкладе в развитие города.

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