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Силуанов: пенсии проиндексируют дважды — по уровню инфляции и росту зарплат

Силуанов: пенсии проиндексируют дважды — по уровню инфляции и росту зарплат

Страховые пенсии в России планируется проиндексировать в 2027 году дважды: на 6,8% в феврале и на 3,3% в апреле.

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