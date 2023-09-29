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RT Russia

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Марочко: военные ВСУ застрелили сослуживца, чтобы сдаться в плен

Марочко: военные ВСУ застрелили сослуживца, чтобы сдаться в плен

Военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что двое военнослужащих Вооружённых сил Украины застрелили сослуживца, чтобы сдаться в плен российским войскам.

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