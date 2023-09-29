Марочко: военные ВСУ застрелили сослуживца, чтобы сдаться в плен

Военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что двое военнослужащих Вооружённых сил Украины застрелили сослуживца, чтобы сдаться в плен российским войскам.
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