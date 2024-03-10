Родители тоже пришли на концерт не с пустыми руками, в ответ они приподнесли ребятам и их музыкальному руководителю Татьяне Цветковой сладкий торт🎂 Фото здесь https://vk.
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Родители тоже пришли на концерт не с пустыми руками, в ответ они приподнесли ребятам и их музыкальному руководителю Татьяне Цветковой сладкий торт🎂 Фото здесь https://vk.