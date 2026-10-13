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Парень побывал на празднике, где люди достают умерших родственников из гробов

Парень побывал на празднике, где люди достают умерших родственников из гробов

Блогер Эндрю Фрейзер отправился на индонезийский остров Сулавеси, где представители народа тораджа достают останки предков из гробниц, переодевают их и делают семейные фотографии.

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