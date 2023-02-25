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Глава МИД Кулеба назвал мирный план КНР интересным документом и заявил, что власти Украины должны изучить его от начала до конца

Глава МИД Кулеба назвал мирный план КНР интересным документом и заявил, что власти Украины должны изучить его от начала до конца

Руководитель украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал подготовленный Китаем план по урегулированию текущего конфликта интересным документом и заявил, что власти бывшей советской республики должны изучить его от начала до конца.

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