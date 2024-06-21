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Добрый Мир

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Пока Вашингтон мирно спал: Три пункта из договора Путина и Кима, которые меняют мир

Пока Вашингтон мирно спал: Три пункта из договора Путина и Кима, которые меняют мир

Вчера 6,6K прочитали Крайнее недовольство США визитом Владимира Путина к другу Ким Чен Ыну понятно само по себе.

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