У «Миннесоты» впервые с 2004 года 50 побед в регулярном чемпионате

«Миннесота» добилась 50 побед в регулярном чемпионате впервые с 2004 года. В том сезоне Кевин Гарнетт стал самым ценным игроком НБА «Тимбервулвз» тогда единственный раз в своей истории добрались до финала Западной конференции.