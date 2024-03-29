У «Миннесоты» впервые с 2004 года 50 побед в регулярном чемпионате

«Миннесота» добилась 50 побед в регулярном чемпионате впервые с 2004 года. В том сезоне Кевин Гарнетт стал самым ценным игроком НБА «Тимбервулвз» тогда единственный раз в своей истории добрались до финала Западной конференции.
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