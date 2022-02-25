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Минск отвергает инсинуации относительно вовлечения в события на Украине

Минск отвергает инсинуации относительно вовлечения в события на Украине

Беларусь отвергает инсинуации относительно своего вовлечения в происходящие в Украине события. Об этом говорится в выступлении постоянного представителя Беларуси при ОБСЕ Андрея Дапкюнаса на внеочередном Постсовете организации, передает БЕЛТА.

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