Минск отвергает инсинуации относительно вовлечения в события на Украине

Беларусь отвергает инсинуации относительно своего вовлечения в происходящие в Украине события. Об этом говорится в выступлении постоянного представителя Беларуси при ОБСЕ Андрея Дапкюнаса на внеочередном Постсовете организации, передает БЕЛТА.
Беларусь отвергает инсинуации относительно своего вовлечения в происходящие в Украине события. Об этом говорится в выступлении постоянного представителя Беларуси при ОБСЕ Андрея Дапкюнаса на внеочередном Постсовете организации, передает БЕЛТА.
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