Тренды мировой детской психологии в 2026 году: 7 открытий, которые касаются каждого родителя

Как сохранить доверие и укрепить ментальное здоровье ребенка в мире, который меняется слишком быстро? На этот вопрос искали ответ ведущие мировые эксперты на 27-м Всемирном конгрессе Ассоциации детской и подростковой психиатрии и смежных профессий в Гамбурге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии