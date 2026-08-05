Женские страсти
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Женские страсти

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Тренды мировой детской психологии в 2026 году: 7 открытий, которые касаются каждого родителя

Тренды мировой детской психологии в 2026 году: 7 открытий, которые касаются каждого родителя

Как сохранить доверие и укрепить ментальное здоровье ребенка в мире, который меняется слишком быстро? На этот вопрос искали ответ ведущие мировые эксперты на 27-м Всемирном конгрессе Ассоциации детской и подростковой психиатрии и смежных профессий в Гамбурге.

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