Хроники изгоев. Бежавшие из России в Израиль не спешат защищать свою новую Родину

Несмотря на начавшуюся войну в Израиле, известные российские граждане, которые причисляют себя к «культурной и интеллектуальной элите», сбежавшие в Израиль с началом СВО, не спешат выступать против своей «второй родины» и против войны, которую их новая родина начала против Палестины.