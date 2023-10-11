Несколько мыслей по поводу трагических событий, которые мы наблюдаем сейчас на территории Израиля.1. Болеть там не за кого.
Про сектор Газа
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Несколько мыслей по поводу трагических событий, которые мы наблюдаем сейчас на территории Израиля.1. Болеть там не за кого.
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