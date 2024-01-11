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Путин заявил, что Россию "душат и давят со всех сторон"

Путин заявил, что Россию "душат и давят со всех сторон"

Российская экономика стала пятой в мире и первой в Европе по паритету покупательной способности. Об этом Владимир Путин в четверг, 11 января, во время встречи с дальневосточными предпринимателями, передает ТАСС.

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