Путин заявил, что Россию "душат и давят со всех сторон"

Российская экономика стала пятой в мире и первой в Европе по паритету покупательной способности. Об этом Владимир Путин в четверг, 11 января, во время встречи с дальневосточными предпринимателями, передает ТАСС.
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