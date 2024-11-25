Мошенники пытались обмануть жительницу Ивановского района под предлогом замены электрических счётчиков

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах попытки очередного дистанционного обмана. 60-летняя жительница Ивановского района рассказала правоохранителям: ей позвонил неизвестный, который представился работником электросетевой компании.
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