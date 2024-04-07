Второй патч для «Смуты» исправляет ошибки в заданиях, повышает скорость уст...

Второй патч для «Смуты» исправляет ошибки в заданиях, повышает скорость установки игры и устраняет проблему с выдачей достиженийРазработчики из российской студии Cyberia Nova объявили о выходе второго обновления для своего исторического ролевого боевика «Смута».
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