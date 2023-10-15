Симоньян напомнила покинувшим Россию звездам шоу-бизнеса об Анне Ахматовой

В ходе программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян привела в пример звездам шоу-бизнеса поэтессу Серебряного века Анну Ахматову.