Симоньян напомнила покинувшим Россию звездам шоу-бизнеса об Анне Ахматовой

В ходе программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян привела в пример звездам шоу-бизнеса поэтессу Серебряного века Анну Ахматову.
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