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Обанкротившаяся «дочка» Google потребовала 10 млрд рублей от главной компании

Конкурсный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский обратился в арбитражный суд Москвы с просьбой признать нелегальными сделками перечисление российским подразделением Google около 9,5 миллиарда рублей дивидендов в адрес материнской американской Google International LLC, а также перечисление налогов на дивиденды в размере пятисот миллионов рублей.

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