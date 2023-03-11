ТОП-3 фильма на выходные

«ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 16+ 11 МАРТА, РЕН ТВ, 22:50 Когда в руки к девушке, жаждущей новых приключений, попадает загадочный предмет, открывающий доступ в параллельную реальность, она вынуждена обратиться за помощью к циничному гению-изобретателю Фрэнку.