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Деньги «сгорают»: экономист предупредил россиян с накоплениями

Деньги «сгорают»: экономист предупредил россиян с накоплениями

Нынешние темпы только официальной инфляции, не говоря уже о её скрытой составляющей, не оставляют самым обычным россиянам никаких надежды на то, что деньги, которые они сейчас зарабатывают, сохранят свою покупательную способность хотя бы на отрезке в полгода.

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Комментарии
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Владимир
Наебулина - агент США. Только в России Банк не принадлежит государству, во всех бывших республиках банки считаются национальными и принадлежат государству. Кто то ловко всё придумал, благодаря Наебулиной народ нищает.  Если государству наплевать на рубль, меняйте рубли на китайские ены и прочую валюту. Значит скоро рублю будет - Хана.
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