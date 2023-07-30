Нынешние темпы только официальной инфляции, не говоря уже о её скрытой составляющей, не оставляют самым обычным россиянам никаких надежды на то, что деньги, которые они сейчас зарабатывают, сохранят свою покупательную способность хотя бы на отрезке в полгода.
Деньги «сгорают»: экономист предупредил россиян с накоплениями
Комментарии
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Владимир
Наебулина - агент США. Только в России Банк не принадлежит государству, во всех бывших республиках банки считаются национальными и принадлежат государству. Кто то ловко всё придумал, благодаря Наебулиной народ нищает. Если государству наплевать на рубль, меняйте рубли на китайские ены и прочую валюту. Значит скоро рублю будет - Хана.
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