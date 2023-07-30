Деньги «сгорают»: экономист предупредил россиян с накоплениями

Нынешние темпы только официальной инфляции, не говоря уже о её скрытой составляющей, не оставляют самым обычным россиянам никаких надежды на то, что деньги, которые они сейчас зарабатывают, сохранят свою покупательную способность хотя бы на отрезке в полгода.