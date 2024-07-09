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Шесть школьников представят Россию на Международной математической олимпиаде

Шесть школьников представят Россию на Международной математической олимпиаде

С 12 по 21 июля в Великобритании пройдет 65-я Международная математическая олимпиада (IMO-2024). Российская сборная выполнит конкурсные испытания дистанционно с площадки Российского государственного педагогического университета им.

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