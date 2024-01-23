I24: ХАМАС взорвал здание в секторе Газа, погибли десять солдат ЦАХАЛ

Телеканал i24 ссылаясь на источник в военном ведомстве, сообщил во вторник о том, что жертвами взрыва в одном из домов Газы, стали десять израильских солдат, есть также и пострадавшие, которым оказана помощь.
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