РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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I24: ХАМАС взорвал здание в секторе Газа, погибли десять солдат ЦАХАЛ

I24: ХАМАС взорвал здание в секторе Газа, погибли десять солдат ЦАХАЛ

Телеканал i24 ссылаясь на источник в военном ведомстве, сообщил во вторник о том, что жертвами взрыва в одном из домов Газы, стали десять израильских солдат, есть также и пострадавшие, которым оказана помощь.

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