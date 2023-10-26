Казахстан углубляет сотрудничество с НАТО и открывает центр совместных операций. Казахстан. С НАТО!.
Реально выпрашивают: Казахстан решил открыть совместный центр с НАТО – ничему не учатся
Комментарии
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Аркадий Шацкий
Кто реально выпрашивает, так это автор. В Алма-Ате был открыт новый конференц-зал Центра миротворческих операций Минобороны Казахстана, сам центр действует с 2006 года и предназначен для подготовки казахстанских миссий под эгидой ООН. Такой же есть, скорее всего и в РФ. Да, на открытии присутствовал посол США, ленточку резал, а кому ещё?
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3 д.
Людмила Фирстова
Аркадий, вы прекрасно всё знаете и понимаете, не надо оправдывать президента Казахстана
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3 д.
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