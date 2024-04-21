После нескольких лет комы умер певец и актер из ЧССР Йозеф Лауфер

Чехословацкий и чешский эстрадный певец Йозеф Лауфер ушел из жизни 20 апреля. Он запомнился своим талантом и актерским мастерством, был автором песен, сценаристом и режиссером, передает «Российская газета».
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