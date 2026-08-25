⚡️Симферопольский район сегодня временно останется без газоснабжения Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ, сообщили в предприятии «Крымгазсети».
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⚡️Симферопольский район сегодня временно останется без газоснабжения Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ, сообщили в предприятии «Крымгазсети».