В Часовом Яре Костромские десантники 98 – й дивизии ВДВ эвакуировали раненого механика-водителя БТР-МДМ и отбили технику от дронов ВСУ

Смелые и грамотные действия Костромских десантников, ведущих огневое воздействие из стрелкового оружия по вражеским дронам-камикадзе, обеспечили эвакуацию раненого механика-водителя и боевой машины «Ракушка» в тыловой район.
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