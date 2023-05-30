Налет дронов на Московскую область 30.05.2023

По атаке БПЛА на Москву и Московскую область на 9 утра.1. Использовалось до 32 БПЛА различных типов. 19 сбиты ПВО, 10 упали зацепившись за провода и елки на подлете.
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