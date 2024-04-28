Правительство раскрыло, когда заработает единый реестр воинского учета

Правительство РФ начинает вводить Единый реестр воинского учета в стране. До 31 октября этого года будут проводиться мероприятия по внедрению данной системы, а уже с 1 ноября она начнет полноценно функционировать.
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