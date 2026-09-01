Жесткий урок из Европы: как России избежать судьбы Германии в миграционном вопросе

То, что сегодня разворачивается в Германии, — это не просто криминальная миграционная хроника из чужой страны.
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Англ. Визу получить было почти невозможно, это хорошо отлаженный хороший бизнес. Казахстан вводит электронную визу, для того, что бы иностранец заранее знал, что ему отказано во въезде и отказ не был для него неожиданностью на границе!!! Эти страны имеют уважение к себе!!