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Закон, порядок, государство

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Волонтерские организации Краснодарского края передали партию самодельных маскировочных сетей для бойцов группировки войск «Восток»

Волонтерские организации Краснодарского края передали партию самодельных маскировочных сетей для бойцов группировки войск «Восток»

Сделанные волотёрами средства маскировки особенные – в каждую масксеть зашиты обереги с текстом молитвы, которая будет беречь наших воинов в зоне СВО.

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