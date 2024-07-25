Шольц связал отказ от размещения ракет США с завершением СВО

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что завершение спецоперации России на Украине является ключевым условием для пересмотра решения правительства о размещении американских ракет средней и меньшей дальности на своей территории.
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