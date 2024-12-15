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Правительство Новой Зеландии планирует запретить собачьи бега из-за высокого процента травмированных животных

Правительство Новой Зеландии планирует запретить собачьи бега. Министр скачек Новой Зеландии Уинстон Питерс в своем заявлении подтвердил, что практика проведения собачьих бегов в стране прекратится в 2026 году.

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